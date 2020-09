Armênia e Azerbaijão, entram em conflito militar, perto de fronteira com a Rússia

Armênia e Azerbaijão, que já guerrearam entre 1991 e 1992, voltam a iniciar um conflito armado. O Ministério da Defesa da Armênia indicou que suas forças abateram 2 helicópteros azerbaijanos e três drones. Por sua vez, o Ministério da Defesa do Azerbaijão anunciou na manhã deste domingo (27) que houve conflito "ao longo da linha de frente" com a Armênia, em resposta a um ataque "com armas de grande calibre, morteiros e artilharia de vários calibres" edit

247 - A Armênia e o Azerbaijão, países que faziam parte da antiga União Soviética e se localizam no entorno da Rússia, estão em conflito e entraram em choque neste domingo. De acordo com o governo do Azerbaijão, as Forças Armadas armênias "realizaram provocações em grande escala" e sujeitaram as aldeias e posições do exército azerbaijano na área da frente a "bombardeios intensivos". Há mortos e feridos entre a população civil, informa a RT. Armênia e Azerbaijão já entraram em guerra entre 1991 e 1992.

Militares do Azerbaijão indicaram que destruíram 12 unidades dos sistemas de defesa aérea OSA das forças armênias, mas perderam um helicóptero, cuja tripulação conseguiu salvar-se.

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Armênia afirmou que suas forças abateram 2 helicópteros azerbaijanos e 3 drones e indicou que o ataque ocorreu em resposta a uma agressão do Azerbaijão.

"O inimigo lançou um ataque aéreo e com mísseis na direção de Artsakh. Toda a responsabilidade recai sobre a liderança político-militar do Azerbaijão", disse a porta-voz do Ministério da Defesa da Armênia, Shushan Stepanyan. O Ministério também especificou que se trata de uma "operação de contraofensiva" planejada com antecedência pelas Forças Armadas do Azerbaijão e descreveu o ataque como "uma provocação preparada".