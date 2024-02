Armênia torna-se o 124º país a aderir ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional

Apoie o 247

247 - A Armênia tornou-se o 124º país a aderir ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI) a partir desta quinta-feira (1) e o 19º estado parte do Grupo de Estados da Europa Oriental a entrar na organização, informa a Sputnik.

Em 3 de outubro, o parlamento armênio votou pela ratificação do Estatuto de Roma, com 60 parlamentares apoiando a ratificação do documento e 22 votando contra. Em 14 de outubro, o presidente armênio, Vahagn Khachaturyan, assinou uma lei ratificando o Estatuto de Roma e aceitando o pedido de reconhecimento retroativo da jurisdição do TPI.

O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, disse em setembro do ano passado que Yerevan decidiu ratificar o Estatuto de Roma porque a Organização do Tratado de Segurança Colectiva (CSTO) e a parceria Armênia-Rússia já não eram suficientes para garantir a segurança do país.

A adesão foi uma exigência de manifestantes e políticos da oposição que saíram às ruas na Armênia durante os acontecimentos em Nagorno-Karabakh.

Ao mesmo tempo, o membro do grupo parlamentar de oposição Hayastan (Armênia) Artsvik Minasyan disse que a ratificação do Estatuto de Roma contradizia a constituição do país e que os legisladores do partido governante que aprovaram a ratificação "excederam seus poderes".

Além disso, Hayk Mamijanyan, líder do partido de oposição Eu Tenho Honra, também chamou a medida de ilegal, apontando para a decisão de 2004 do Tribunal Constitucional Armênio de que o Estatuto de Roma era contrário à lei fundamental do país.

