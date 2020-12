Arqueólogos recriam piso do templo por onde Jesus caminhou em Jerusalém

“Nós até fizemos os riscos e todos os tipos de marcas que criaram a mesma aparência da época”, disse o arqueólogo Assaf Avraham perto da réplica de um metro quadrado no Monte das Oliveira edit

Reuters - Quando Jesus caminhou pelo antigo templo judeu em Jerusalém, seus pés encontraram pedras lavradas, azulejos em tom de terra que eram geométricos e frios, manchados e desgastados ao toque.

Esse é o entendimento de arqueólogos e pedreiros israelenses que, valendo-se de relíquias e textos históricos, recriaram o piso sagrado.

“Nós até fizemos os riscos e todos os tipos de marcas que criaram a mesma aparência da época”, disse o arqueólogo Assaf Avraham à Reuters perto da réplica de um metro quadrado no Monte das Oliveiras, com vista para Cidade Velha de Jerusalém e locais sagrados.

De acordo com o Novo Testamento, Jesus foi ao templo quando menino para peregrinar e estudar e, quando mais velho como pregador, expulsou cambistas. O Evangelho de João o descreve “caminhando no templo pelo pórtico de Salomão”.

O templo foi projetado pelo rei Herodes, assim como outras grandes estruturas na Judeia da era romana.

Josephus Flavius, um historiador judeu do período, escreveu que os pátios do templo eram “assentados com pedras de todos os tipos”, outra indicação de que os azulejos eram de várias cores e texturas.

Recriar o piso foi “um trabalho muito duro” que levou sete meses, disse Avi Tavisal, gerente da equipe de artesãos.

“Mas foi muito interessante e fizemos com todo nosso coração”, afirmou ele. “Esperamos que isso seja algo que as pessoas possam vir, ver, tocar e sentir como era 2.000 anos antes.”

O conhecimento liberta. Saiba mais