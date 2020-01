Articulador do partido de Bolsonaro quer volta do financiamento privado e voto distrital

O advogado Luís Felipe Belmonte defende, como seu chefe Jair Bolsonaro, o fim do financiamento público das campanhas eleitorals, com a extinção do fundo eleitoral. E uma reforma política que adote o voto facultativo e o voto distrital edit

247 - O novo partido de Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, em processo de coleta de assinaturas para oficialização, lutará para restabelecer o financiamento privado das campanhas eleitorais, segundo um de seus criadores, o advogado Luís Felipe Belmonte.

Com um discurso demagógico, tenta jogar a opinião pública contra o financiamento público das campanhas, que foi adotado no Brasil como um avanço democrático, afirmando que se trata do "dinheiro do contribuinte".

Outro aspecto democrático da legislação eleitoral está no alvo da campanha do articulador do novo partido de Bolsonaro. Ele quer acabar o voro proporcional, substituindo pelo voto distrital.

As informações são da jornalista Thais Arbex, na Folha de S.Paulo