Artista russo promete destruir quadros avaliados em US$ 45 milhões se Assange não for libertado da prisão

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Andrei Molodkin, um artista russo radicado na França, anunciou planos para destruir 16 obras de arte avaliadas em mais de US$ 45 milhões e guardadas em um cofre de banco suíço. Ele planeja usar uma substância corrosiva se o jornalista australiano e fundador do WikiLeaks, Julian Assange, não for libertado da prisão, informou a agência Sputnik.



O cofre será trancado nesta sexta-feira, disse Molodkin. Se Assange for libertado, as pinturas serão devolvidas aos seus proprietários.

Assange está aguardando uma audiência de apelação potencialmente final, marcada no Supremo Tribunal de Londres, de 20 a 21 de fevereiro, contra uma ordem dos Estados Unidos para extraditá-lo sob acusações de espionagem.



Assange, um cidadão australiano, foi transferido para a prisão de segurança máxima de Belmarsh, em Londres, em abril de 2019, sob acusação de violação da fiança. Nos EUA, ele enfrenta processo sob a Lei de Espionagem por obter informações confidenciais e publicá-las em domínio público. Se for condenado, o fundador do WikiLeaks poderá pegar 175 anos de prisão. Assange perdeu o seu recurso anterior no Supremo Tribunal do Reino Unido em junho passado.



O WikiLeaks foi fundado por Assange em 2006, mas ganhou destaque em 2010, quando começou a publicar vazamentos em grande escala de informações confidenciais do governo, inclusive dos EUA.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: