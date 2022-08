As medidas da China contra a visita de Pelosi a Taiwan não serão pontuais, diz editorial do Global Times

Apoie o 247

247 - Na noite de terça-feira (2), a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, desembarcou sorrateiramente na ilha chinesa de Taiwan como um ladrão, detonando a mina que ela jogou sobre a situação no Estreito de Taiwan e nos laços China-EUA. A China tem alertado repetidamente sobre a natureza da visita e quão sérias podem ser as consequências. Mas Pelosi fez ouvidos moucos, nem Washington tomou medidas efetivas para detê-lo, o que desencadeou uma nova rodada de tensão e desafios severos através do estreito, escreve o Global Times em editorial.

Desta vez, o mundo inteiro viu claramente quem está mudando o status quo no Estreito de Taiwan, quem provocou primeiro e quem está minando a paz e a estabilidade através do Estreito. É uma grande ironia que esses três pontos tenham sido exatamente alvos de ataques da opinião pública dos EUA e do Ocidente contra a China há algum tempo. As autoridades do Partido Democrático Progressista de Taiwan (DPP) aproveitaram a oportunidade para se tornar a "vítima" e jogar a cartada da pena. De repente, a opinião pública internacional a respeito de Taiwan foi agitada em um pandemônio.

Mas diante da visita de Pelosi a Taiwan, a retórica dos EUA para chamar o preto de branco, sua mentalidade hegemônica e lógica de gângster, bem como a essência dos movimentos das autoridades do DPP de "confiar com o apoio dos EUA para sua agenda de independência", ficaram expostos. As falsas acusações do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, não conseguiram nem convencer os aliados e parceiros dos EUA, nem explicar os comportamentos dos EUA. O ex-primeiro-ministro australiano Paul Keating, o primeiro-ministro de Cingapura Lee Hsien Loong e outros expressaram preocupação com um possível conflito entre a China e os EUA, o que certamente não é um endosso ao comportamento de Pelosi. As autoridades do DPP, que normalmente têm um forte desejo de fazer um show, são incomumente discretas desta vez antes da visita.

As ações provocativas estúpidas, imprudentes e perigosas de Pelosi soldaram toda a responsabilidade por minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan aos EUA e às autoridades do DPP. Esta é uma nova escalada de conluio entre os EUA e a ilha de Taiwan, uma mudança séria e destrutiva para o status quo no Estreito de Taiwan, e também é uma traição ao sério compromisso político dos EUA com a China. Além de violar o princípio de uma só China e os Três Comunicados entre a China e os EUA, a visita também viola a Resolução 2758 das Nações Unidas. Alguns políticos nos EUA usam a chamada separação de poderes como pretexto para tentar fugir à responsabilidade . O argumento deles não se sustenta em nada.

Qualquer país soberano independente nunca permitirá que forças externas interfiram e forças separatistas internas conspirem em conjunto para minar sua soberania, segurança e integridade territorial, muito menos um grande país como a China. Para defender os interesses centrais da China, quaisquer contramedidas tomadas pela China são legítimas e necessárias, e estão exercendo os direitos que um país soberano possui. De fato, comparado às formas, o efeito das contramedidas é mais importante.

Em primeiro lugar, o grande risco que Pelosi criou deve sair pela culatra para si mesma. Em outras palavras, devemos mostrar o risco da visita de Pelosi a Taiwan para aumentar significativamente o custo de seu desempenho político e aumentar o preço que ela tem que pagar. Devemos fazer com que pessoas como Pelosi entendam que Taiwan não é um lugar onde possam visitar à vontade. A rota do avião que Pelosi tomou na terça-feira mostra que a aeronave circulou sobre o Mar da China Meridional com aparente medo de que o ELP realizasse exercícios de tiro real nas águas relevantes. As ações de dissuasão militar da China fizeram Pelosi sentir o perigo.

Em segundo lugar, as contramedidas da China não serão pontuais, mas uma combinação de ações de longo prazo, resolutas e de avanço constante. Assim como Pelosi estava a caminho de Taiwan, a Força Aérea da China enviou seus caças Su-35 para cruzar o Estreito de Taiwan. O Comando de Teatro Oriental do Exército Popular de Libertação realizará operações militares conjuntas em torno da ilha de Taiwan com exercícios marítimos e aéreos conjuntos no norte, sudoeste, sudeste da ilha, tiro de artilharia de longo alcance no Estreito de Taiwan e teste de mísseis convencionais nas regiões marítimas a leste da ilha a partir de terça-feira à noite . O Exército também realizará importantes exercícios militares e atividades de treinamento, incluindo exercícios de tiro ao vivo em torno da ilha de Taiwan, de quinta a domingo.

Da quebra de fato da "linha mediana" do Estreito de Taiwan, às patrulhas regulares do Exército chinês no "espaço aéreo" do sudoeste de Taiwan e vôos circulares completos ao redor da ilha, à clara ênfase de que o Estreito de Taiwan não são águas internacionais, todas as provocações dos EUA e Taiwan nos últimos anos foram contrariados pelo fortalecimento do controle real sobre o Estreito por parte do continente. Desta vez não será exceção.

Terceiro, as contramedidas da China visam fundamentalmente promover o processo de reunificação nacional. O tempo e o impulso para alcançar a reunificação da pátria estão sempre firmemente em nossas mãos. Não importa a forma que tomem para apoiar Taiwan e conter o continente, forças como Pelosi não podem mudar o fato histórico e legal de que Taiwan pertence à China, nem podem impedir a tendência de a China realizar a reunificação total. Deve-se notar que a cada passo que as forças externas, como os EUA e as autoridades do DPP, dão para atualizar seus conluios e provocações, mais rápido a China realizará a reunificação completa.

Como um "deus político da peste", Pelosi não fez nenhum bem à região, exceto trazer riscos e tensões para Taiwan. Alguns meios de comunicação em Taiwan revelaram que as autoridades do DPP retiraram secretamente o convite a Pelosi, mas tiveram de continuar a organizar a recepção sob a censura do político norte-americano. Esta notícia é bastante intrigante, pois demonstra vividamente a mentalidade baixa e sombria das autoridades do DPP e a atitude peremptória e egoísta de Pelosi em relação a Taiwan. É um verdadeiro microcosmo da relação entre os EUA e Taiwan. É também uma vergonha e uma tristeza, que a reunificação dos dois lados do Estreito de Taiwan porá um fim completo.

