ICL

Rádio Internacional da China - A Tesla, fabricante de carros elétricos, abriu recentemente uma nova concessionária em Xinjiang, China, ato que foi repetidamente atacado por alguns políticos estadunidenses.

Por que os políticos estadunidenses estão tão preocupados com a nova concessionária da Tesla em Xinjiang? Este ato da Tesla revela a grande mentira que os EUA criaram sobre Xinjiang. Os boatos não vão enganar os norte-americanos, nem o resto do mundo. A única função do boato é prejudicar os interesses do próprio país.

Foi aprovada recentemente a chamada "Lei de Prevenção ao Trabalho Forçado Uigur" no congresso americano. A lei tem como objetivo impedir os intercâmbios comerciais entre empresas de Xinjiang e dos EUA, mas a decisão da Tesla viola a vontade do governo dos EUA, sendo uma resposta firme para a falácia produzida pelo governo norte-americano.

Um funcionário da região oeste da Tesla China apontou que Xinjiang é um paraíso para viagem de carro, pois mais amantes de carros estão dispostos a viajar para a região que produz uma grande demanda dos setores relativos, porém, a rede de carregamento de carros elétricos está bem desenvolvida. Todos esses fatores promovem a criação da primeira concessionária da Tesla em Xinjiang.

Como podemos identificar uma mentira? Bem, um de nossos vizinhos, o Japão, achou um jeito certeiro 38 anos atrás. Para conhecer uma China real, os japoneses preferem acreditar nas realidades que têm encontrado na China. Em 1984, um grande número de japoneses veio para China. O grupo tinha como objetivo conhecer uma China real. E, este ano, a mesma coisa aconteceu novamente. Os japoneses prestam bastante atenção em Xinjiang, porque estão enojados com as calúnias dos EUA e do resto do Ocidente sobre a China . “Eles querem conhecer a real situação por si mesmos”, disse o cônsul-geral da China em Osaka, Xue Jian.

Só em 2020, Xinjiang recebeu 158 milhões de turistas. O grupo testemunhou o desenvolvimento da região com seus próprios olhos e até registrou uma Xinjiang real com suas próprias câmeras. Ao contrário desse posicionamento, poucos políticos americanos estiveram em Xinjiang. As mentiras que eles inventaram não valem nada e só podem ser auto-engano.

Depois que o projeto de lei relacionado a Xinjiang foi aprovado no Congresso dos EUA, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, jurou com confiança que usaria o forte poder econômico dos EUA para atacar Xinjiang.

Mas a afirmação de Pelosi deixou as empresas americanas muito enojadas. Ela não sabia que cerca de um quinto das roupas de algodão vendidas globalmente contêm algodão ou fios de Xinjiang. Os políticos norte-americanos buscam apenas o interesse político, deixando um dilema para as empresas do país.

O governo dos EUA escolhe agir contra a vontade das empresas e do povo do país, e os americanos só podem agir contra a vontade do próprio governo. A Tesla não é a primeira empresa do país a dizer "não" à legislação dos EUA relacionada a Xinjiang, e não será a última. Quanto mais pessoas contrárias às imposições norte-americanas perfurarem e revelarem as mentiras, mais os efeitos colaterais das mentiras do governo dos EUA surgirão.