As sinistras 'pedras da fome' reveladas em rios da Europa após período de seca

247 - A Europa está vivendo uma seca que tornou visíveis as chamadas "pedras da fome" — um aviso sinistro do passado pressagiando períodos de miséria. A reportagem é do portal BBC.

Comuns na Europa central, as "pedras da fome" são rochas nos leitos dos rios que só são visíveis quando os níveis de água estão extremamente baixos.





Populações que viviam entre os séculos 15 e 19 onde hoje estão países como Alemanha e República Tcheca deixaram marcos nessas pedras com mensagens sobre as catástrofes desencadeadas pela falta de água e lembranças das dificuldades sofridas durante as secas.

A inscrição mais antiga encontrada na bacia do rio Elba (que nasce na República Tcheca, corre pela Alemanha e deságua no Mar do Norte) data de 1616 e está em alemão. Ela diz wenn du mich siehst, dann weine, que pode ser traduzido para o português como "se você me vir, chore".

