As visitas de Xi Jinping: encontro com família tibetana no Tibete

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, realizou muitas visitas de estudos e inspeção em casas de habitantes comuns de diferentes regiões do país nos últimos anos, incluindo muitos de minorias étnicas.

Em 21 de julho de 2021, Xi Jinping visitou a casa de Dawa Gyaltsan, aldeão tibetano de uma vila no subúrbio da cidade de Nyingchi, na Região Autônoma do Tibete. Ao conhecer as condições de vida da família, o líder chinês questionou detalhadamente como os habitantes locais obtinham energia. Quando soube que os aldeões haviam deixado de usar lenha e agora usavam gás e energia solar, Xi Jinping ficou muito contente e pediu que os bosques e o meio ambiente fossem bem protegidos. Nos últimos anos, com o melhoramento contínuo do ecossistema, o setor turístico local teve um desenvolvimento vertiginoso e a renda da população aumentou significativamente.

