As visitas de Xi Jinping: encontro com habitantes uigures de Xinjiang

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, realizou muitas visitas de estudos e inspeção em casas de habitantes comuns de diferentes regiões do país nos últimos anos, incluindo muitos de minorias étnicas.

Em 28 de abril de 2014, o líder chinês visitou a casa de Abdukyumu Rozi, agricultor da etnia uigur de uma aldeia no subúrbio da cidade de Kashgar, na Região Autônoma Uigur de Xinjiang. Ali, Xi Jinping conheceu como é o trabalho e a vida cotidiana daquela família e teve uma conversa com os aldeões no quintal. O que mais preocupava o líder era se as políticas de benefício ao bem-estar do povo tinham sido divulgadas para todos e se já estavam em prática. A resposta foi sim. Com a adoção de uma série de medidas, os moradores locais se livraram da pobreza e, agora, têm uma vida cada dia melhor.

