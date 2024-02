Ascensão da extrema direita na França e Alemanha pode redefinir forças na União Europeia

Apoie o 247

247 - A ascensão da extrema direita na França e na Alemanha está provocando intensos debates sobre o futuro político da União Europeia, especialmente à luz das próximas eleições para o Parlamento Europeu, previstas para junho deste ano. De acordo com o jornalista Jamil Chade, do Uol, pesquisas recentes indicam que, pela primeira vez, os partidos ultraconservadores lideram as intenções de voto ou apresentam resultados expressivos em duas das maiores economias do bloco, o que poderá alterar significativamente o equilíbrio de poder no cenário europeu.

Segundo levantamentos da Portland Communications, na França, os dois partidos de extrema direita podem conquistar até 39% dos votos, enquanto o grupo do presidente Emmanuel Macron, de centro, enfrenta uma projeção de apenas 14%. Essa mudança reflete um contexto de crescente descontentamento social, exemplificado pela recente mobilização de agricultores que ameaçaram paralisar grandes cidades do país.

Na Alemanha, a extrema direita também desponta com resultados expressivos, com projeções que indicam um aumento significativo em relação às eleições anteriores. O partido Alternativa para Alemanha (AfD), que obteve 11% dos votos em 2019, agora é estimado em 17%. Esses números colocam o AfD acima do partido de esquerda SPD, que atualmente está no poder, indicando uma possível reconfiguração do cenário político alemão.

A pesquisa também revela que o movimento ultraconservador tem ganhado terreno em outras partes da Europa. Na Itália, o partido Irmãos da Itália lidera as intenções de voto para o Parlamento Europeu, enquanto na Espanha o Vox figura em terceiro lugar nas pesquisas. Na Holanda, um grupo de extrema direita também lidera as pesquisas de opinião.

Essa tendência de crescimento da extrema direita não se limita apenas ao cenário eleitoral europeu. Movimentos ultranacionalistas e ultraconservadores têm registrado avanços em pesquisas de opinião por mais de dez meses consecutivos, indicando uma possível mudança no panorama político do continente.

Se confirmadas as projeções, os partidos ultraconservadores poderão se tornar a terceira maior força política no Parlamento Europeu, ocupando entre 98 e 100 assentos. Esse cenário pode resultar em mudanças significativas no processo legislativo da UE e no posicionamento do órgão em debates sobre questões como gênero, religião e organismos internacionais.

