Assad respalda luta da Rússia contra o nazismo

Telesur - O presidente da Síria, Bashar al-Assad, se reuniu nesta quarta-feira em Moscou com seu homólogo russo, Vladimir Putin, a quem expressou seu apoio na luta contra o fascismo, em referência ao conflito na Ucrânia e à glorificação do nacional-socialismo lá.

Al-Assad declarou: "Quero aproveitar esta visita (...) para reiterar a posição da Síria (de apoio à Rússia) nesta guerra contra o antigo-novo nazismo".

Ele afirmou que "este nazismo foi criado pelo Ocidente antes da Segunda Guerra Mundial, que acolheu seus líderes após a guerra e continua a fazê-lo até o momento".

O líder sírio deixou claro que a posição de seu país não se deve "à forte amizade ou lealdade às posições sírias, mas à necessidade do mundo de recuperar o equilíbrio" e evitar uma "explosão", disse ele.

Ele agradeceu a Putin pela ajuda da Rússia a Damasco para lidar com as consequências dos terremotos de 6 de fevereiro passado. Segundo fontes oficiais, mais de 20 toneladas de ajuda humanitária foram fornecidas.

Putin considerou que após os terremotos, a Síria teve que enfrentar uma catástrofe humanitária e que foi apropriado que a Rússia oferecesse seu apoio como verdadeira amiga.

Ele aproveitou o encontro para transmitir a Al-Assad que as relações bilaterais estão avançando "no setor econômico. No ano passado, registramos um aumento de 7% em nosso comércio", acrescentou.

Putin destacou o compromisso de Moscou de continuar contribuindo para a estabilidade da Síria, ajudando-a na luta contra o terrorismo internacional, referindo-se à hostilidade do autodenominado Estado Islâmico e outros grupos extremistas.

Antes da reunião, Al-Assad prestou homenagem aos soviéticos mortos durante a Segunda Guerra Mundial e depositou uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, em frente às muralhas do Kremlin.

Como parte de sua visita, também ocorreram encontros entre os ministros da Defesa e das Relações Exteriores de ambos os países. No caso da Defesa, Sergei Shoigu e Ali Mahmoud Abas concordaram em continuar a estreita cooperação técnico-militar.

No que diz respeito às Relações Exteriores, Sergei Lavrov e Faisal Mekdad analisaram a situação internacional e avaliaram como positivas as relações bilaterais. Além disso, concordaram que, devido à sua solidez, essas contribuem para construir um mundo multipolar e enfrentar a hegemonia política do Ocidente.

Além disso, saudaram a restauração de laços entre Damasco e outras nações árabes e apoiaram a normalização da situação política nacional com base na garantia da unidade, integridade territorial e soberania da Síria.

