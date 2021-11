Assange e sua noiva processam secretário da Justiça britânico

O casal alega que os obstáculos colocados pelas autoridades do Reino Unido nesta relação fazem parte de uma guerra política contra Assange edit

Sputnik - O fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, e sua noiva, Stella Moris, apresentaram uma ação contra o secretário da Justiça do Reino Unido, Dominic Raab, e a chefe da prisão de Belmarsh, onde Assange se encontra agora, por impedir seu casamento, informou o The Daily Mail.

O casal alega que os obstáculos colocados pelas autoridades do Reino Unido nesta relação fazem parte de uma guerra política contra Assange. "Não há razão para interferência política no que é um direito humano básico. As revelações da CIA [Agência Central de Inteligência dos EUA] mostram quão longe algumas agências estão dispostas a ir em sua perseguição de Julian", disse Moris citada pela mídia.

Assange e Moris estão juntos há cinco anos e têm dois filhos. Eles pediram assistência para a organização do casamento em maio, quando Assange já estava na cadeia, mas sem efeito.

A ação acusa Raab e a chefe da prisão Jenny Louis de abusar de seu poder sobre Assange, comportando-se irracionalmente e injustamente ao negar ao casal e aos seus filhos os seus direitos humanos. Os acusados têm o prazo até 12 de novembro para responder.

Assange é procurado pelos Estados Unidos por acusações de espionagem depois que o WikiLeaks publicou documentos classificados que lançam luz sobre os crimes de guerra cometidos pelas tropas americanas no Iraque e no Afeganistão.

