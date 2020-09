Assange pode ser extraditado: juíza do caso é suspeita de conflito de interesses

Brasil de Fato - Revelou-se que o marido da magistrada supervisora do caso de extradição de Julian Assange esteve estreitamente associado a um grupo de pressão que criticava publicamente o fundador do WikiLeaks enquanto sua esposa deliberava contra Assange na corte.

A magistrada principal de Westminster, Lady Emma Arbuthnot, proferiu duas decisões legais fundamentais contra o fundador do WikiLeaks Julian Assange em fevereiro de 2018, que impossibilitou Assange de se exilar no Equador.

Foi exatamente nesta época, quando seu marido, Lord James Arbuthnot – ex-ministro da Defesa do partido conservador e com ligações com militares e serviços secretos britânicos – trabalhava em estreita colaboração com a neo-conservadora Henry Jackson Society (HJS), um grupo de pressão com uma agenda fortemente anti-Assange. Lord Arbuthnot organizou e presidiu a eventos para a HJS na Câmara dos Lordes e fez parte durante muito tempo do seu “conselho político”.

O HJS chamou Assange “louco e paranóico” e descreveu o asilo que lhe foi dado pelo governo do Equador como “o último buraco cavado“ para onde o Sr. Assange pensa que pode correr”.

Priti Patel, a atual ministra do Interior do Reino Unido, que assinará a extradição de Assange aos EUA se o tribunal o ordenar, também tem estado estreitamente envolvida com a HJS, inclusive recebendo benefícios financeiros do grupo.

No dia 6 de Fevereiro de 2018, depois que a pré-investigação sueca sobre alegações de agressão sexual foram extintas, Lady Arbuthnot indeferiu o pedido dos advogados de Assange para que fosse retirado o seu mandado de prisão por faltar à fiança.

Se este pedido tivesse sido deferido, Assange poderia ter requerido salvo conduto para o Equador e evitado a sua perseguição pelo governo dos EUA.

Uma semana mais tarde, numa segunda decisão, disse Lady Arbuthnot: “Aceito que o Sr. Assange tinha manifestado receios de ser devolvido aos Estados Unidos desde uma fase muito precoce do processo de extradição sueco, mas… não considero que os receios do Sr. Assange fossem razoáveis”.

Lady Arbuthnot também rejeitou as conclusões do Grupo de Trabalho da ONU sobre Detenção Arbitrária, comentando: “Não considero que a estadia do Sr. Assange na Embaixada seja inapropriada, injusta, imprevisível, injustificada, desnecessária ou desproporcionada”. Ela acrescentou: “Dou pouco peso aos pontos de vista do Grupo de Trabalho”.

“Conselho Político”

Na época das decisões de Lady Arbuthnot, bem como antes e desde então, Lord Arbuthnot tem estado intimamente associado à HJS. De acordo com as páginas web arquivadas da HJS, Lord Arbuthnot intergra “conselho político” da organização há vários anos.

O HJS e Lord Arbuthnot não responderam às perguntas do Desclassified UK sobre se ele ainda é membro do conselho – ou no que implica ser membro. Arbuthnot continuou, no entanto, a participar em eventos da HJS e é visto como um porta-voz da organização.

Em Julho de 2016, Lord Arbuthnot presidiu um evento HJS na Câmara dos Lordes e em Julho de 2017 apresentou uma citação para que a HJS assinalasse a publicação do seu relatório sobre o investimento chinês no Reino Unido.

Mais tarde, em novembro de 2017, quando a esposa de Arbuthnot começou a preparar o caso Assange, a HJS divulgou um relatório apelando a um aumento do orçamento militar do Reino Unido para o qual Lord Arbuthnot forneceu uma manifestação oficial de apoio.

A 2 de Abril de 2019, dias antes de Assange ser apreendido na embaixada do Equador, a HJS lançou um relatório sobre o Indo-Pacífico na Câmara dos Lordes “por amável convite do Rt Hon. o Lord Arbuthnot de Erdom [sic]”.

Nem a HJS nem Lord Arbuthnot responderam às perguntas da Declassified sobre se o conselho político tinha sido consultado sobre a posição da HJS sobre Julian Assange ou WikiLeaks. A HJS foi exposta nos vazamentos do WikiLeaks.

A HJS está estreitamente alinhada ao movimento neoconservador nos EUA e tem acesso aos mais altos níveis do governo americano e a sua comunidade de inteligência.

Durante a sua visita ao Reino Unido em julho, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo falou numa mesa redonda organizada pela HJS, com quem o Washington Post descreveu como membros “beligerantes” do Partido Conservador. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Dominic Raab, que também se encontrou com Pompeo, esteve anteriormente no conselho político da HJS.

Como diretor da Agência Central de Inteligência (CIA), em Abril de 2017, Pompeo tinha lançado um ataque intenso ao WikiLeaks, chamando a organização de mídia um “serviço de inteligência hostil” que têm “causa comum com ditadores”. Pompeo não forneceu provas, mas acrescentou uma ameaça: “Dar-lhes espaço para nos esmagar com revelações de segredos inapropriados é uma perversão do que a nossa grande Constituição representa. Isso acaba agora”.

Um dos “patronos internacionais” da HJS é James Woolsey, o director da CIA de 1993-95, enquanto Richard Dearlove, o antigo chefe do MI6, é um dos signatários da sua “Declaração de Princípios” – que promove o poder militar ocidental.

HJS e Assange

O pessoal da HJS tem sido repetidamente crítico de Assange e WikiLeaks nos meios de comunicação britânicos desde 2011, quando o seu então diretor associado, Douglas Murray, se envolveu num debate combativo com Assange.

No ano seguinte, a HJS publicou um vídeo de Murray em inglês sobre a Al-Jazeera: “Não há uma caça às bruxas do WikiLeaks”. Uma organização obteve ilegalmente, ou roubou, como costumávamos chamar-lhe, todo um conjunto de documentos governamentais e publicou-os. As consequências disto inda são desconhecidas.

Murray continuou: “Penso que o Sr. Assange tem estado louco e paranóico durante anos, faz parte da sua alegada maquiagem política, e na verdade eu alegaria isso sobre muitos dos seus apoiadores”.

Murray acrescentou que a mentalidade de Assange era “quase messiânica na sua crença ilusória de que pode sobrepor-se a todas as normas do direito internacional, a todas as normas do direito penal, e do direito nacional”. Ele concluiu: “O Equador não é uma Meca da liberdade de expressão, não é a capital mundial da decência, é o último tiro para o qual o Sr. Assange pensa que pode fugir”.

Nos anos seguintes, a HJS e o sua equipe continuaram a estar entre as vozes mais ativas da sociedade civil para impugnar os motivos e a reputação de Assange, em contraste com a maioria das organizações de direitos humanos e meios de comunicação social que argumentam que a extradição do editor do WikiLeaks para os EUA seria um golpe sem precedentes para a liberdade de imprensa.

Em Outubro de 2016, a HJS divulgou uma declaração aos meios de comunicação social, que afirmava: “O Sr. Assange tem um longo histórico de roubo e distribuição de informação, vendendo teorias de conspiração, e lançando aspersões sobre a posição moral dos governos democráticos ocidentais. O fez apoiado por regimes autocráticos”.

Não foram fornecidas provas para apoiar as afirmações. Na altura, Lorde Arbuthnot fez parte do conselho político do grupo.

Ao fornecer um testemunho para a declaração, Douglas Murray, que permaneceu como diretor associado do HJS até 2018, foi descrito como “um crítico precoce das opiniões do Sr. Assange, desafiando-o diretamente sobre o seu antissemitismo, teorias da conspiração, e a assistência que o seu trabalho tem prestado àqueles que procuram minar a segurança ocidental”. Não foram fornecidas provas para estas alegações.

Mais tarde, no mesmo mês, depois do Equador ter cortado a ligação de Assange à internet dentro da sua embaixada, Davis Lewin, um “analista político” da HJS, disse à Voice of America, uma empresa financiada pelo governo dos EUA: “Espero que este seja o precursor para que eles caiam em si e finalmente forcem este homem a enfrentar a justiça da forma que ele deveria”.

Murray escreveu então uma coluna para o The Times em Janeiro de 2017 intitulada: “Não, Sr. Trump, tinha razão da primeira vez – Assange é um cara errado”.

A equipe da HJS – incluindo o porta-voz Sam Armstrong, a chefe de gabinete Ellie Green, e o investigador Paul Stott – fizeram intervenções anti-Assange nos meios de comunicação britânicos.

Em Abril de 2019, depois de Julian Assange ter sido apreendido da embaixada pela polícia britânica, o diretor da HJS Alan Mendoza foi colocado como contrapeso contra o advogado de Assange no programa Newsnight da BBC. Enviado para o canal HJS Youtube, Mendoza disse à emissora nacional: “Os jornalistas não estão autorizados a infringir a lei na obtenção dos seus materiais”. Ele acrescentou: “Penso que é bastante claro que o Sr. Assange passou muitos anos a fugindo da justiça, escondido numa sala em Knightsbridge… Não é hora de ele responder realmente a perguntas num tribunal”?

As sentenças de Lady Arbuthnot também eram mordazes em relação aos fracassos pessoais de Assange. Ela observou no seu julgamento de 2018: “Ele [Assange] parece considerar-se acima das regras normais da lei e só quer justiça se esta for a seu favor”. A sentença acrescentou: “O Sr. Assange restringiu a sua própria liberdade durante vários anos. Os investigados… vêm a tribunal para enfrentarem as consequências das suas próprias escolhas”. Ele deveria ter a coragem de o fazer também”.

Priti Patel

A Ministra do Interior Priti Patel, que assinaria a extradição dos EUA se fosse ordenada pelo tribunal, sentou-se ao lado de Lord Arbuthnot no conselho político da HJS de 2013 a 2016. Durante parte deste tempo, esteve no governo, tendo-se tornado ministra do Tesouro em Julho de 2014.

Em Julho de 2013, a HJS pagou £2.500 para Patel voar para Washington DC para ser delegada num fórum organizado pelo grupo de lobby israelita AIPAC, bem como um “programa” organizado pela HJS no Congresso dos EUA. Seis meses mais tarde, em Dezembro de 2013, Patel acolheu um café da manhã no parlamento britânico para a HJS.

Pouco depois de se tornar parlamentar em 2010, Patel foi nomeada funcionária parlamentar de outro poderoso grupo de lobby de direita, o Conservative Friends of Israel (CFI), enquanto Lord Arbuthnot estava atuando como seu presidente parlamentar. O CFI foi descrito pelo Channel 4 como “sem dúvida o mais bem relacionado e provavelmente o mais bem financiado de todos os grupos de lobby de Westminster”.

Em Outubro de 2019, como Ministra do Interior, Patel visitou Washington DC para se encontrar com William Barr, o Procurador-Geral dos EUA que está agora encarregue do caso Assange como chefe do Departamento de Justiça. Juntos assinaram o Cloud Act, a lei que facilitará às agências de aplicação da lei americanas e britânicas a exigência de dados eletrônicos sobre alvos à medida que realizam investigações.

Em Julho, a defesa legal de Assange levantou no tribunal a preocupação de que a Barr possa estar a utilizar o caso de extradição de Assange no Reino Unido para fins políticos.

Desclassificado revelou anteriormente que Sajid Javid, que como secretário do Interior em 2019 certificou o pedido inicial de extradição dos EUA para Assange, participou em seis reuniões secretas organizadas por um instituto americano que publicou apelos para que Assange fosse assassinado ou abatido.

Conflitos de interesses

Desclassified UK recentemente revelou que a HJS, que não revela os seus financiadores, tinha recebido 80.000 libras pelo Ministério do Interior do Reino Unido para produzir um relatório sobre as ligações do Reino Unido ao terrorismo islamista. A HJS foi também revelada pelo Sunday Times em 2017 para receber £10.000 por mês da embaixada japonesa em Londres “para fazer uma campanha de propaganda contra a China” nos meios de comunicação britânicos.

As últimas revelações surgem quando o poder judicial britânico fez a sua primeira declaração formal à Desclassified UK relativamente às alegações de conflitos de interesses por parte de Lady Arbuthnot. Num e-mail para Desclassified UK para este artigo, afirmaram que “não houve nenhum preconceito demonstrado pela magistrada principal” no caso Assange.

No entanto, a Desclassified UK revelou repetidamente que a posição de Lady Arbuthnot está atolada em conflitos de interesses envolvendo o seu marido e filho. Desclassified UK revelou anteriormente que Lady Arbuthnot recebeu pessoalmente benefícios financeiros de organizações “parceiras” secretas do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, que em 2018 chamou Assange de “vermezinho miserável”.

Tanto quanto se sabe, Lady Arbuthnot nunca declarou quaisquer conflitos de interesse no caso e nunca se recusou formalmente. Foi relatado que Arbuthnot se afastou de ouvir diretamente do caso devido a uma “percepção de parcialidade”, mas não foi elucidado a que é que isto se referia. Esta recusa significa que a equipe de defesa legal de Assange não pode apelar contra as suas decisões anteriores.

Um pedido de Liberdade de Informação enviado pelo Desclassified UK ao Ministério da Justiça do Reino Unido (MOJ) em agosto, perguntando a que se referia esta “percepção de parcialidade” – e se Lady Arbuthnot tinha desempenhado um papel na nomeação da juíza júnior que agora decide no caso – foi rejeitado.

O MOJ disse que a informação não podia ser revelada porque o pedido era “pedir uma explicação” em vez de “informação registada”. Disse ainda que Desclassified UK “não possui qualquer informação” em que data foi tomada a decisão de Lady Arbuthnot se afastar do caso. As mesmas questões colocadas ao Tribunal da Magistratura de Westminster também ficaram sem resposta.

Desclassified UK anteriormente revelou que o MOJ bloqueou a divulgação de informações básicas sobre a atual juíza presidente do processo, Vanessa Baraitser, no que parece ser uma aplicação irregular da Lei da Liberdade de Informação. Baraitser, que foi provavelmente escolhida por Lady Arbuthnot, tem um registo de extradição de 96%, de acordo com informações publicamente disponíveis.

A Sociedade Henry Jackson, Priti Patel, Lord Arbuthnot, e Lady Arbuthnot, não responderam todos aos pedidos de comentários.

Matt Kennard é chefe de investigação, e Mark Curtis é editor, na Declassified UK, uma agência que cobre o papel da Grã-Bretanha no mundo.

Tradução: Sara Vivacqua.

