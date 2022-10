Assange testa positivo para a Covid e vai para isolamento em prisão em Londres

Apoie o 247

TeleSur - O fundador da WikiLeaks Julian Assange, testado positivo para a COVID-19, está em total isolamento na prisão de Belmarsh.

Sua esposa, Stella Morris, expressou sérias preocupações com a saúde de Assange. "Ele agora está trancado em sua cela por 24 horas por dia".

De acordo com Morris, Assange testou positivo no sábado após apresentar sintomas na sexta-feira. As autoridades prisionais só lhe deram paracetamol.

"Estou obviamente preocupado com ele, e os próximos dias serão cruciais para sua saúde geral". Ele agora está trancado em sua cela por 24 horas por dia", disse a esposa de Assange aos repórteres na segunda-feira.

Realizado na prisão de Belmarsh "Categoria A" de alta segurança no sul de Londres, Julian Assange está aguardando seu segundo recurso contra sua extradição para os EUA.

Assange está apelando para a aprovação do governo britânico de sua extradição para os EUA em junho para enfrentar acusações relacionadas com o vazamento, há mais de uma década, de documentos secretos sobre as guerras no Afeganistão e no Iraque.

O fundador do WikiLeaks, que enfrenta acusações que poderiam colocá-lo na prisão perpétua, é acusado de hacking como 17 violações da Lei de Espionagem. Se condenado, Assange poderia enfrentar até 175 anos de prisão.

Ele está preso na Grã-Bretanha desde 2019 após passar sete anos sob prisão domiciliar de fato na embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição.

