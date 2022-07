Assassinato de Abe é "profundamente perturbador", diz secretário de Estado dos EUA

Antony Blinken, classificou o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, durante um comício eleitoral, de "chocante" e "profundamente perturbador" edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, classificou o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, durante um comício eleitoral nesta sexta-feira, de "chocante" e "profundamente perturbador" e descreveu o ex-premiê como um líder de grande visão.

Blinken fez o comentário no início de uma reunião trilateral com seus homólogos japoneses e sul-coreanos à margem de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20, em Bali, na Indonésia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE