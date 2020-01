Assassinato do general Soleimani pelos EUA leva milhares de iranianos às ruas (vídeo)

Gritando "morte à América" ​​e segurando cartazes do comandante morto, manifestantes encheram as ruas por vários quarteirões no centro de Teerã edit

Revista Fórum - Milhares de pessoas foram às ruas no Irã nesta sexta-feira (3) para protestar contra os “crimes dos Estados Unidos”, após bombardeio que matou o general Qassem Soleimani em Bagdá, no Iraque, na noite desta quinta (2). Gritando “morte à América” ​​e segurando cartazes do comandante morto, manifestantes encheram as ruas por vários quarteirões no centro de Teerã.

A data do funeral de Soleimani ainda não foi anunciada, mas embaixadas iranianas no exterior receberam a ordem de erguer bandeiras do país nesta sexta. Segundo o Al Jazeera, preparativos para a transferência do corpo de Soleimani para o Irã também já estão em andamento.

🎥هم‌اکنون، عزاداری و راهپیمایی مردم کرمان در پی شهادت #سردار_قاسم_سلیمانی pic.twitter.com/97ShaMxI2E — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 3, 2020

