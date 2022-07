Assassino de Shinzo Abe enviou carta indicando intenção de o atacar, segundo mídia

Segundo carta supostamente escrita por Tetsuya Yamagami, ele relacionava o ex-premiê do Japão às dificuldades financeiras de sua família edit

Sputnik - Tetsuya Yamagami, o homem que matou a tiro Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão (2006-2007, 2012-2020), enviou uma carta sugerindo suas intenções a um crítico da Igreja da Unificação de Sun Myung Moon, informou no domingo (17) a agência japonesa Kyodo, citando o destinatário.

A Kyodo escreve que a carta foi endereçada a um homem que dirigia um blog crítico da igreja, à qual, como o assassino acreditava, Abe estava ligado. O destinatário anônimo teria encontrado a carta na quarta-feira (13), cinco dias após o assassinato.

O carimbo do correio no envelope mostra que a carta foi enviada em 7 de julho, um dia antes da morte do ex-premiê, desde a prefeitura de Okayama, onde ele fez um discurso de campanha nesse dia. Segundo a Kyodo, Yamagami quis atacar Abe lá, mas abandonou o plano por ser necessário se registrar para o evento e inserir informações pessoais.

"Entendo que isto é deplorável, mas Abe não é o inimigo original. Ele é apenas um dos simpatizantes mais influentes da Igreja da Unificação", dizia a carta impressa, citada pela mídia.

Na carta, Yamagami supostamente compartilhou seu passado e a história das doações de sua mãe à Igreja da Unificação, provenientes da venda de terras e propriedades, que arruinaram as finanças da família.

Abe foi morto em 8 de julho na cidade japonesa de Nara, durante um discurso de campanha eleitoral. Yamagami se aproximou do político por trás e disparou dois tiros de uma distância de cerca de dez metros. A polícia disse que o político estava consciente imediatamente após ser ferido, mas que, durante o transporte, sua condição se tornou crítica "com parada cardíaca e pulmonar". O hospital da Universidade Médica de Nara acabou declarando a morte do antigo premiê.

Em 2021 Shinzo Abe enviou uma mensagem de boas-vindas a uma organização ligada à Igreja da Unificação, o que, segundo o assassino, ligou o ex-primeiro-ministro à organização religiosa.

