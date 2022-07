Assassino de Shinzo Abe usou arma de fogo artesanal

Abe estava fazendo um discurso de campanha do lado de fora de uma estação de trem quando dois tiros foram disparados edit

NARA, Japão, 8 Jul (Reuters) - O ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, o líder mais antigo do Japão moderno, foi morto a tiros nesta sexta-feira enquanto fazia campanha para uma eleição parlamentar, chocando um país onde as armas são rigidamente controladas e a violência política quase impensável .

Abe, de 67 anos, foi declarado morto cerca de cinco horas e meia após o tiroteio na cidade de Nara. A polícia prendeu um homem de 41 anos e disse que a arma era uma arma caseira.

"Estou simplesmente sem palavras com a notícia da morte de Abe", disse o primeiro-ministro Fumio Kishida, protegido de Abe, a repórteres.

Mais cedo, como Abe ainda estava no hospital onde os médicos tentaram reanimá-lo, Kishida lutou para manter suas emoções sob controle.

"Este ataque é um ato de brutalidade que aconteceu durante as eleições - a base da nossa democracia - e é absolutamente imperdoável", disse ele.

Abe estava fazendo um discurso de campanha do lado de fora de uma estação de trem quando dois tiros foram disparados. Autoridades de segurança foram vistas atacando um homem de camiseta cinza e calça bege.

"Houve um estrondo alto e fumaça", disse o empresário Makoto Ichikawa, que estava no local, à Reuters. "No primeiro tiro, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas depois do segundo tiro, o que parecia ser uma polícia especial o atacou."

O serviço de notícias Kyodo publicou uma fotografia de Abe deitado de bruços na rua por um guardrail, sangue em sua camisa branca. As pessoas estavam amontoadas ao redor dele, uma administrando massagem cardíaca.

Abe foi levado ao hospital em parada cardiorrespiratória e sem sinais vitais. Ele foi declarado morto às 17h03 (0803 GMT), tendo sangrado até a morte por ferimentos profundos no coração e no lado direito do pescoço.

Ele recebeu mais de 100 unidades de sangue em transfusões ao longo de quatro horas, disse Hidetada Fukushima, professor responsável pela medicina de emergência do Nara Medical University Hospital, em entrevista coletiva na televisão.

A polícia disse que o atirador admitiu ter atirado em Abe com uma arma de fogo artesanal que ele havia feito de metal e madeira.

A mídia informou seu nome como Tetsuya Yamagami. A polícia disse que ele era um residente de Nara que trabalhou nas Forças de Autodefesa Marítima do Japão por três anos, mas agora parecia estar desempregado. Eles estavam investigando se ele havia agido sozinho.

Os investigadores encontraram "várias" outras armas feitas à mão em seu apartamento de um quarto na cidade de Nara, acrescentou a polícia.

O suspeito disse que guardava rancor contra uma "organização específica" e acreditava que Abe fazia parte dela, e que seu rancor não era sobre política, disse a polícia, acrescentando que não estava claro se a organização não identificada realmente existia.

FLORES COLOCADAS

Membros do público colocaram flores perto do local onde Abe caiu. A TV Asahi informou que o corpo de Abe seria transferido para sua casa em Tóquio no sábado.

Foi o primeiro assassinato de um líder japonês ou ex-presidente desde uma tentativa de golpe de 1936, quando várias figuras, incluindo dois ex-premiers, foram assassinados.

O Japão pós-guerra se orgulha de sua democracia ordenada e aberta. Políticos japoneses de alto escalão são acompanhados por agentes de segurança armados, mas muitas vezes se aproximam do público, especialmente durante as campanhas políticas, quando fazem discursos à beira da estrada e apertam a mão dos transeuntes.

Em 2007, o prefeito de Nagasaki foi baleado e morto por um gângster da yakuza. O chefe do Partido Socialista do Japão foi assassinado durante um discurso em 1960 por um jovem de direita com uma espada curta de samurai. Alguns outros políticos proeminentes foram atacados, mas não feridos.

Dois anos desde que deixou o cargo, Abe permaneceu uma presença dominante sobre o Partido Liberal Democrático (LDP), que controla uma de suas principais facções.

Kishida, que conquistou o cargo de primeiro-ministro com o apoio de Abe, disse que o LDP continuará a campanha eleitoral no sábado para demonstrar sua determinação de "nunca ceder à violência" e de defender "eleições livres e justas a todo custo".

"Estou chocado, indignado e profundamente triste com a notícia de que meu amigo Abe Shinzo, ex-primeiro-ministro do Japão, foi baleado e morto enquanto fazia campanha", disse o presidente dos EUA, Joe Biden, em comunicado.

"Esta é uma tragédia para o Japão e para todos que o conheceram... Ele foi um defensor da aliança entre nossas nações e da amizade entre nosso povo."

Os Estados Unidos são o aliado mais importante do Japão.

Mensagens semelhantes de simpatia e choque chegaram de todo o mundo após as notícias da morte de Abe, inclusive das vizinhas Taiwan, China e Rússia, bem como de toda a Ásia, Europa e Américas.

O iene subiu e o índice Nikkei do Japão (.N225) caiu com a notícia do tiroteio, parcialmente impulsionado por um voo instintivo para a segurança.

Abe é mais conhecido por sua política “Abenomics” de flexibilização monetária agressiva e gastos fiscais.

Ele também reforçou os gastos com defesa após anos de declínio e ampliou a capacidade dos militares de projetar poder no exterior.

Em uma mudança histórica em 2014, seu governo reinterpretou a constituição pacifista do pós-guerra para permitir que as tropas lutassem no exterior pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.

No ano seguinte, a legislação acabou com a proibição de exercer o direito de legítima defesa coletiva, ou defender um país amigo sob ataque.

Abe, no entanto, nunca alcançou seu objetivo de revisar a constituição redigida pelos EUA ao escrever as Forças de Autodefesa, como os militares do Japão são conhecidos, no pacifista Artigo 9.

Abe veio de uma família política rica que incluía um pai ministro das Relações Exteriores e um avô que serviu como primeiro-ministro.

Ele assumiu o cargo em 2006 como o primeiro-ministro mais jovem do Japão desde a Segunda Guerra Mundial. Depois de um ano atormentado por escândalos políticos e derrotas nas eleições, Abe desistiu de citar problemas de saúde.

Ele se tornou primeiro-ministro novamente em 2012, vencendo três eleições consecutivas antes de deixar o cargo em 2020, novamente citando sua saúde.

