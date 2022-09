Assembleia Geral da ONU destaca lista de tarefas do mundo para salvar metas globais

Apoie o 247

247 - O secretário-geral da ONU e o presidente da 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU (AGNU) juntaram-se nesta segunda-feira (19) a líderes mundiais e embaixadores da boa vontade em um apelo global para resgatar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e voltar aos trilhos para construir um mundo melhor que "não deixe ninguém para trás", informa a Xinhua.

Com o tempo se esgotando para alcançar os ODS, e tendo como pano de fundo os apelos por soluções ousadas para resolver os desafios cada vez mais profundos do mundo no Debate Geral da ONU deste ano, que começa nesta terça-feira, o Secretário-Geral Antonio Guterres convocou o terceiro Momento ODS para estimular urgentemente mais forças que assumam compromissos para garantir a implementação bem-sucedida dos ODS.

"O mundo tem uma longa lista de coisas a fazer", disse Guterres aos líderes mundiais, pedindo mais financiamento e investimento dos setores público e privado, para atender às necessidades crescentes.

Reconhecendo o atual "momento de grande perigo" para o mundo, caracterizado por conflitos, catástrofe climática, divisão, desemprego, deslocamentos em massa e outros desafios, o secretário-geral disse que embora seja tentador deixar de lado as prioridades de longo prazo, o desenvolvimento não podia esperar.

"A educação de nossos filhos não pode esperar. Empregos dignos não podem esperar. Igualdade total para mulheres e meninas não pode esperar. Saúde abrangente, ação climática significativa, proteção da biodiversidade - isso não pode ser deixado para amanhã", ressaltou, destacando que em todos essas áreas, os jovens e as gerações futuras exigem ação.

"Não podemos decepcioná-los. Este é um momento definitivo... Os perigos que enfrentamos não são páreo para um mundo unido... Vamos colocar nosso mundo de volta nos trilhos", enfatizou o chefe da ONU.

