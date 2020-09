Assembleia Geral da ONU deste ano será virtual terá participação recorde

Um número recorde de 119 chefes de estado e 54 chefes de governo participarão de maneira remota da Assembleia Geral da ONU na próxima semana, afirmou representante do evento nesta quinta-feira (17) edit

Sputnik - "No momento, de acordo com a lista, temos 119 chefes de estado e 54 chefes de governo", disse Brenden Varma, porta-voz do presidente da 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

Este ano, a importante reunião da diplomacia mundial será realizada de maneira virtual por conta da pandemia de COVID-19. Cada país enviará, por meio de um delegado que já está em Nova York, uma mensagem gravada de maneira prévia.

Em outras ocasiões, a Assembleia Geral teve a participação de 70 a 90 países no púlpito da ONU.

De acordo com o presidente da 75ª sessão da Assembleia Geral, Volkan Bozkir, líderes mundiais cancelaram a participação presencial no evento porque a legislação de Nova York exige que visitantes do exterior façam uma quarentena obrigatória de 14 dias.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não irá para Nova York e transmitirá seu discurso da Casa Branca, informou seu chefe de gabinete Mark Meadows.

