A proposta é baseada na chamada fórmula de paz do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky edit

Apoie o 247

ICL

TASS - Uma resolução que propõe condenar a operação militar especial russa na Ucrânia e chegar a um acordo de paz deve ser submetida à votação da Assembleia Geral da ONU por ocasião do aniversário de um ano do início da operação, disseram fontes da ONU à TASS no sábado (11) .

A proposta é baseada na chamada fórmula de paz do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. As deliberações estão marcadas para 23 de fevereiro. Espera-se que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, o principal diplomata da União Europeia (UE), Josep Borrell, e alguns outros ministros das Relações Exteriores da Europa participem da reunião da Assembleia Geral da ONU que discutirá sobre a Ucrânia.

Além disso, o Conselho de Segurança da ONU planeja realizar uma reunião de ministros sobre a situação na Ucrânia em 24 de fevereiro, da qual participarão Blinken, Borrell, Kuleba e os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e outros países membros da UE ou seus deputados.

Foi originalmente planejado que a reunião do Conselho de Segurança da ONU contaria com a presença de Zelensky, mas é improvável que isso aconteça agora que o presidente dos EUA, Joe Biden, planeja visitar a Europa. As fontes disseram à TASS que os planos para os eventos de 23 a 24 de fevereiro ainda podem mudar e alguns detalhes ainda não foram revelados por motivos de segurança.

Zelensky apresentou um plano de paz de 10 pontos em uma recente reunião do G20. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o Kremlin não sabia que a Ucrânia supostamente preparou um plano de paz e que as declarações de Zelensky ignoraram a realidade atual.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a proposta do regime de Kiev de realizar uma cúpula de paz na ONU era uma ideia absurda e um golpe de relações públicas de Washington.

O enviado da Rússia à ONU, Vasily Nebenzya, disse que as iniciativas de paz de Zelensky são uma zombaria da noção de um plano de paz.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.