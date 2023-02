Assembleia Popular Nacional da China critica a resolução dos EUA sobre uso de balão

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Comitê de Assuntos Exteriores da Assembleia Popular Nacional (APN), órgão legislativo da China, emitiu nesta quinta-feira (16) um comunicado sobre a resolução dos EUA referente à utilização de balão pela China.

Recentemente, a Câmara de Representantes dos EUA aprovou uma resolução contra o uso de balão pela China no seu espaço aéreo, exagerando intencionalmente a “ameaça chinesa”. Tal ato é puramente um exagero malicioso e manipulação política. A APN da China condena veementemente e se opõe firmemente a isso.

Segundo o comunicado, a China sempre respeitou estritamente o direito internacional, também a soberania e a integridade territorial de todos outros países, e não tem intenção de violar o território e o espaço aéreo de qualquer outro Estado soberano.

A entrada de um balão civil chinês no espaço aéreo dos EUA foi um caso acidental causado por força maior e não representou nenhuma ameaça aos cidadãos ou à segurança do país. A parte chinesa, com atitude responsável, informou os EUA e a comunidade internacional logo que aconteceu o incidente, pedindo à parte norte-americana que lidasse com a questão de forma adequada e calma.

Alguns políticos do Congresso dos EUA tiraram vantagem e exageraram o caso, revelando plenamente suas intenções sinistras de conter a China.

A APN exige que os EUA respeitem os fatos, o espírito do direito internacional e as normas básicas das relações internacionais, suspendam imediatamente a prática errada de difamar a China e tome ações para evitar a escalada da situação.

