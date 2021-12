Assessor médico da Casa Branca diz que EUA precisam responder melhor à Covid-19

Apoie o 247

247 - Neste domingo, em entrevista ao programa This Week da rede ABC, o especialista Antony Fauci afirmou que a escassez de testes diagnósticos nos EUA se deveu à alta demanda em função da disseminação da variante Ômicron do coronavírus, e também às viagens e encontros familiares típicos da época do Natal.

No entanto, Fauci afirmou que a produção de testes rápidos melhorou e destacou que a situação pode ser mais favorável em janeiro próximo, quando o presidente Joe Biden prometeu distribuir 500 milhões de testes gratuitos para detectar novas infecções, medida considerada tardia por alguns especialistas.

A decisão de distribuir testes chega em um momento complexo para Biden, que prometeu conter a pandemia, e agora a Covid-19 mata mais de 1.000 americanos todos os dias e está se espalhando com velocidade surpreendente.

Os Estados Unidos são o país com os piores números da Covid-19 . O número médio de casos subiu para mais de 190 mil por dia e apenas 62 por cento da população tem o esquema de vacinação completo, segundo estatísticas do The New York Times.

