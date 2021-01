Assessora da Casa Branca informa que Guarda Nacional está a caminho do Capitólio

247 - A assessora de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, informou no final da tarde desta quarta-feira (6) que a Guarda Nacional está a caminho do Capitólio, o Congressos dos Estados Unidos, para ajudar a polícia do prédio a conter os manifestantes que invadiram o local.

“Sob a direção de Donald Trump, a Guarda Nacional está a caminho ao lado de outros serviços federais de proteção”, disse Kayleigh.

A prefeita de Washington decretou toque de recolher na cidade.

O conhecimento liberta. Saiba mais