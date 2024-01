Assessores de Biden preveem vitória russa 'em semanas' sem ajuda emergencial à Ucrânia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e a diretora de Inteligência Nacional, Avril Haines, alertaram durante uma importante reunião com legisladores sobre um cenário de derrota iminente na guerra da Ucrânia: sem a aprovação de ajuda adicional do Congresso dos EUA para Kiev, a Rússia poderá sair vitoriosa no conflito com a Ucrânia em questão de semanas ou, na melhor das hipóteses, meses.

Esta informação foi divulgada pela NBC News no sábado, com base em declarações de duas fontes a par da reunião.

continua após o anúncio

De acordo com Sullivan e Haines, as forças armadas ucranianas enfrentam uma escassez de recursos críticos, especialmente em termos de defesa aérea e artilharia, o que inevitavelmente complicará a situação do país nas próximas semanas.

Eles enfatizaram a importância estratégica do apoio militar dos EUA a Kiev, destacando que uma eventual vitória russa devido à falta de assistência americana "repercutirá pelo mundo". Esta situação poderia até mesmo levar aliados chave dos Estados Unidos, como Japão e Coreia do Sul, a reavaliar sua cooperação e dependência dos EUA, disseram.

continua após o anúncio

A reunião resultou em um consenso entre os legisladores sobre a necessidade de apoiar Kiev, reconhecendo-a como uma "prioridade de segurança nacional" dos EUA. Contudo, persistem divergências quanto à abordagem legislativa adequada para tal apoio.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: