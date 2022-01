Assessores próximos do Papa são diagnosticados com Covid

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e seu vice, Edgar Peña Parra testaram positivo e têm sintomas leves edit

Ansa - Dois dos colaboradores mais próximos do papa Francisco foram diagnosticados com Covid-19: o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e seu vice, Edgar Peña Parra.

De acordo com a Sala de Imprensa da Santa Sé, Parolin, 67, "tem sintomas muito leves", enquanto Peña, 61, está "assintomático".

Ambos estão isolados em seus apartamentos no Vaticano e já tinham sido vacinados com o ciclo inicial e a dose de reforço.

No papel de secretário de Estado, Parolin é uma espécie de "número 2" do Vaticano e chefia o principal dicastério da Cúria. Além disso, é a voz do Papa para assuntos diplomáticos.

Francisco, que tem 85 anos de idade, também já está vacinado com a dose de reforço contra a Covid.

