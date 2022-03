Associated Press afirma que Rússia começou a fazer exercícios com forças nucleares

Apoie o 247

274 - Dois dias depois de Vladimir Putin colocar as forças nucleares do país em alerta máximo , a Rússia começou nesta terça-feira (2) a realizar exercícios militares mobilizando seu arsenal nuclear. Segundo a agência de notícias Associated Press , as forças armadas russas posicionaram submarinos com capacidade nuclear e lançadores de mísseis intercontinentais em exercícios nas regiões noroeste e leste do país.

A informação da agência dos EUA baseou-se num comunicado oficial da Frota Norte da Rússia e outro do Ministério da Defesa.

Segundo a Frota do Norte russa, informou a AP, vários submarinos nucleares estão envolvidos no exercício para "manobras em condições de tempestade". O comunicado russo que reconheceu a mobilização também informou que navios de guerra que protegem a península de Kola iriam se juntar ao treinamento.

Lançadores de mísseis balísticos intercontinentais foram posicionados em florestas da Sibéria, segundo comunicado atribuído ao Ministério da Defesa russo pela AP.

Na segunda-feira (28), segundo a agência Sputnik, “o ministro da Defesa da Rússia, general de exército Sergei Shoigu, informou ao comandante supremo das Forças Armadas da Rússia, Vladimir Putin, que, de acordo com sua ordem, as equipes de turno dos postos de comando da Força Estratégica de Mísseis, das frotas do Norte e do Pacífico e do Comando de Aviação de Longo Alcance começaram a cumprir o dever de combate com pessoal reforçado".

