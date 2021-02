Asteroides 'desajustados' farão aproximação à Terra nos próximos dias, diz NASA

Agência Sputnik - A NASA, agência espacial dos EUA, avisou que cinco asteroides, com tamanhos que variam entre o de uma "aeronave" e o de um "estádio", passarão perto da Terra até o início da próxima semana.

Cinco asteroides se aproximarão da Terra até terça-feira (2), adverte a agência espacial NASA.

O primeiro deles, o 2021 DE, de 49 metros de diâmetro, atingirá no sábado (27) uma distância de cerca de 1,61 milhão de quilômetros antes de se começar a afastar.

O seguinte, o 2021 DM, tem um diâmetro de apenas 20 metros e passará no domingo (28) a cerca de 4,89 milhões de quilômetros de nosso planeta, sendo assim um perigo menor. Tanto este como o anterior são caracterizados pela NASA como semelhantes em tamanho a uma aeronave.

Em relação ao 2011 DW, possui um diâmetro superior, de 91 metros, "do tamanho de um edifício", mas não se aproximará mais que 5,39 milhões de quilômetros da Terra na segunda-feira (1º).

No entanto, é o 1999 RM45 que poderia apresentar uma maior ameaça, com uma dimensão de 396 metros, "do tamanho de um estádio". Apesar de tudo, a distância mínima deverá ser de 2,93 milhões de quilômetros quando ele passar na terça-feira (2).

Finalmente, também na terça-feira (2) surgirá o 2011 EH17, de 40 metros de diâmetro, mas chegará a uma distância não inferior a 3,67 milhões de quilômetros. Tal como o 2021 DE e o 2021 DM, é apontado pela agência espacial norte-americana como tendo o tamanho de um avião.

Devido a problemas técnicos relatados, em 17 de fevereiro a NASA adiou para 2022 o Teste de Redirecionamento Duplo de Asteroides (DART, na sigla em inglês), cujo objetivo é usar uma sonda espacial de 500 quilos contra o asteroide Didymos e sua pequena lua, Didymoon, que deverão se aproximar da Terra em outubro de 2022.

A agência espacial dos EUA planeja que a sonda choque com o Didymos para tentar pela primeira vez alterar a trajetória de um corpo celeste potencialmente perigoso.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.