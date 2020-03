Astro de basquete Kevin Durant testa positivo para covid-19

Kevin Durant, uma das maiores estrelas do NBA, é um dos quatro jogadores do Nets que testaram positivo para o coronavírus, disse o jogador ao The Athletic nesta terça-feira, 17 edit

247 - Pelo menos sete N.B.A. jogadores testaram positivo para o vírus. Na terça-feira, o Nets anunciou que quatro de seus jogadores haviam testado positivo, apesar de não terem nomeado os atletas. A equipe disse que apenas um dos quatro apresentou sintomas.



"Todos os jogadores e membros da equipe de viagem do Nets estão sendo solicitados a permanecer isolados, monitorar de perto sua saúde e manter uma comunicação constante com a equipe médica da equipe", disse a equipe, acrescentando que estava notificando alguém conhecido por ter tido contato com os jogadores, incluindo NBA oponentes.



Na semana passada, foi revelado que Donovan Mitchell e Rudy Gobert, do Utah Jazz, testaram positivo para o coronavírus, assim como Christian Wood, do Detroit Pistons. Os Nets jogaram os Pistons pela última vez em janeiro 29 e o Jazz em janeiro 14, mas seria difícil, se não impossível, identificar como os jogadores foram infectados por causa da frequência com que as 30 equipes da liga jogam.



O N.B.A. adiou sua temporada em 11 de março, pouco depois de saber que Gobert havia testado positivo para o vírus, que se espalhou rapidamente por todo o mundo - paralisando as economias e causando milhares de mortes.

Nos Estados Unidos, quase todas as ligas esportivas profissionais estão paralisadas, já que muitos governos locais e estaduais restringem grandes reuniões. O N.B.A. teve o maior número de jogadores revelado publicamente como portador do vírus, e sua temporada corre o risco de ser cancelada.



Na semana passada, N.B.A. O comissário Adam Silver disse no "Inside the N.B.A." da TNT que ele esperava que a liga estivesse fora de ação por pelo menos um mês.



Gobert, o primeiro jogador que obteve resultados positivos, enfrentou uma reação por aliviar a epidemia nos dias que antecederam a descoberta de que tinha o Covid-19, a doença causada pelo vírus. O N.B.A. também foi criticado por permitir que vários jogos fossem jogados enquanto o coronavírus estava se espalhando pelos Estados Unidos.



Gobert pediu desculpas no dia seguinte ao da prisão a temporada foi adiada, dizendo: "Eu fui descuidado e não desculpo".



Mitchell, seu companheiro de equipe, reconheceu sua própria irritação com Gobert depois de ter um resultado positivo, dizendo ao "Good Morning America" ​​na segunda-feira: "Demorou um tempo, você sabe, para eu me refrescar".



