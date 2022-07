Ataque a desfile é o 308º tiroteio em massa nos EUA em 2022, diz organização

Apoie o 247

247 - O ataque nesta segunda-feira (4), com seis pessoas mortas, em Highland Park, cidade de Illinois, nos Estados Unidos, foi o 308º tiroteio em massa no país este ano, de acordo com informações divulgadas pela Gun Violence Archive, organização sem fins lucrativos que acompanha esses incidentes. A instituição definiu um "tiroteio em massa" aquele com quatro ou mais pessoas baleadas, sem contar o atirador.

Segundo reportagem da CNN, publicada nesta segunda, houve 11 tiroteios em massa nos primeiros quatro dias de julho, sendo três em 4 de julho. A organização informou que eles aconteceram em Richmond, Virgínia; Chicago e Highland Park.

