Ataque a ônibus de fiéis judeus deixa sete feridos em Jerusalém

Apoie o 247

ICL

JERUSALÉM, (Reuters) - Um atirador feriu sete pessoas a bordo de um ônibus que transportava fiéis judeus na Cidade Velha de Jerusalém neste domingo, disseram a polícia israelense e testemunhas.

O atirador mais tarde se entregou às autoridades israelenses, de acordo com um comunicado da polícia, que não o identificou. A mídia israelense informou que o agressor era um palestino de Jerusalém Oriental.

A Cidade Velha abriga locais sagrados para judeus, muçulmanos e cristãos e está entre as áreas onde os palestinos buscam um Estado. Israel considera toda Jerusalém sua capital - um status não reconhecido internacionalmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ataque ocorreu nas primeiras horas de domingo, quando os judeus estavam deixando os ritos do Muro das Lamentações que marcavam o fim do sábado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Jerusalém é nossa capital e um centro turístico para todas as religiões", disse o primeiro-ministro Yair Lapid em comunicado, acrescentando que as forças de segurança israelenses "restauram a calma".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Facções militantes palestinas em Gaza elogiaram o ataque, que ocorreu uma semana após o pior surto de hostilidades em mais de um ano, quando jatos israelenses atingiram a estreita faixa costeira no que os militares disseram ser um ataque preventivo destinado a evitar uma ameaça iminente. para Israel.

No entanto, não houve reivindicação imediata de responsabilidade de nenhuma das facções armadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo menos 49 pessoas foram mortas em Gaza e centenas ficaram feridas durante 56 horas de combate, que também viu mais de 1.000 foguetes lançados contra Israel pela facção militante da Jihad Islâmica.

As tensões continuaram desde então, com três homens armados mortos em um tiroteio com as forças de segurança israelenses na cidade de Nablus, na Cisjordânia, na semana passada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.