Ataque a teatro em Mariupol pode ter matado 300 pessoas

Reuters - Autoridades locais, citando relatos de testemunhas, disseram na sexta-feira que estimam que 300 pessoas foram mortas no bombardeio de um teatro na cidade sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia, em 16 de março.



O conselho da cidade não havia fornecido um pedágio anteriormente e deixou claro que não era possível determinar um número exato após o incidente, no qual disse que um ataque aéreo russo atingiu o Teatro Drama, onde centenas de pessoas estavam abrigadas.

O governo ucraniano havia dito anteriormente que era impossível dizer quantos foram mortos porque Mariupol está em caos e sob bombardeio quase constante das forças russas.



A Rússia negou ter bombardeado o teatro. O Kremlin diz que as forças russas não atacaram civis depois de invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro.



"De testemunhas vem a informação de que cerca de 300 pessoas morreram no Mariupol Drama Theatre como resultado do bombardeio de um avião russo", disse o conselho da cidade de Mariupol em comunicado.

Petro Andrushenko, conselheiro do prefeito de Mariupol, mais tarde deu a mesma estimativa em um post no aplicativo de mensagens Telegram.



Ele disse que é impossível, nas circunstâncias atuais, contar o número de mortos com a ajuda de serviços como polícia, médicos e equipes de resgate.



Em vez disso, as autoridades usaram dados sobre o número médio de pessoas que se abrigavam no teatro a cada dia, quantas delas deixaram para ser evacuadas e quantas se mudaram para o teatro de outros abrigos, disse Andrushenko.

Eles também consultaram moradores de Mariupol que moravam perto do teatro, pessoas que estavam lá imediatamente após o bombardeio ou no dia seguinte e outros que escaparam do bombardeio.



'AQUELA BOMBA'



Com base nessas informações, as autoridades da cidade calcularam que havia cerca de 900 pessoas no abrigo do porão pouco antes do bombardeio, disse Andrushenko.

"O bombardeio matou cerca de 300 pessoas nos andares superiores e nos fundos do teatro", disse ele, acrescentando que cerca de 600 pessoas foram resgatadas. "Parece que aquela maldita bomba explodiu bem no meu coração, não deixando nada."



A chefe da missão de monitoramento de direitos humanos da ONU na Ucrânia, Matilda Bogner, disse que sua equipe não conseguiu obter informações suficientes para verificar o número de mortos no teatro.



"Estamos recebendo cada vez menos informações de lá (Mariupol) e, nesse caso específico, ainda estamos tentando verificar os detalhes", disse ela a jornalistas de Genebra por videolink.



Mariupol, que normalmente abriga cerca de 400.000 pessoas, está sob forte bombardeio há semanas. Civis presos lá estão se abrigando em porões com pouca comida, energia ou água corrente.

