Ataque a tiros em banco nos EUA deixa 5 mortos

(Reuters) - Cinco pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em um ataque a tiros nesta segunda-feira em um banco no centro de Louisville, estado norte-americano do Kentucky, informou o departamento de polícia da cidade.

Pouco depois de confirmar o ataque, a polícia disse que o atirador estava morto, sem dar mais detalhes. Não ficou claro se o número de cinco mortos incluía o atirador, que a polícia descreveu como um funcionário atual ou antigo do banco.

A polícia ainda estava tentando determinar se o atirador atirou em si mesmo ou foi baleado pela polícia, afirmou Paul Humphrey, vice-chefe do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville, a repórteres.

A polícia disse que respondeu minutos após receber relatos de um agressor, por volta das 8h30, em uma agência do Old National Bank, perto do estádio de beisebol Slugger Field, no centro da cidade.

Pelo menos dois policiais estavam entre os oito feridos. Dois dos feridos, incluindo um dos policiais, estavam em estado grave em um hospital.

"Vamos nos unir como uma comunidade para trabalhar para impedir que esses atos horríveis de violência armada continuem aqui e em todo o Estado", disse Craig Greenberg, prefeito da cidade de 625.000 habitantes, a repórteres.

O governador de Kentucky, Andy Beshear, quase às lágrimas, afirmou que conhecia vítimas do ataque.

"Tenho um amigo muito próximo que não sobreviveu hoje", disse ele no briefing, "e um que está no hospital que espero que sobreviva".

Ataques a tiros em massa se tornaram recorrentes nos Estados Unidos. Até agora neste ano, o país registrou 146 ataques a tiros em massa --usando a definição de quatro ou mais baleados ou mortos, sem incluir o atirador-- de acordo com o Gun Violence Archive, um grupo sem fins lucrativos.

(Por Brendan O'Brien em Chicago; Reportagem adicional de Julia Harte, Timothy Ahmann e Ismail Shakil)

