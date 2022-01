Ataque a tiros na Universidade de Heidelberg, Alemanha, deixa um morto e três feridos

Apoie o 247

247 - Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um atirador abrir fogo em uma sala de aula da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, nesta segunda-feira. Segundo a polícia, o agressor também morreu no local. Ele usou uma arma de cano longo no ataque que ocorreu pouco depois de 13h no horário local, 9h em Brasília. A reportagem é do jornal O Globo.

"Um único atirador feriu várias pessoas em uma sala de aula com uma arma longa. Ele está morto", informou a polícia no Twitter.

O jornal alemão Bild informou que o atirador abriu fogo contra alunos usando um rifle e teria disparado contra ele mesmo em seguida. A polícia ainda não confirmou as circunstâncias da morte do criminoso. Segundo a agência DPA, o atirador seria um estudante e não há indicação até o momento de que ele tenha agido por motivação política ou religiosa.

"Querido povo de Heidelberg, hoje é um dia terrível para todos nós. Peço que sigam as instruções da polícia e não espalhem especulações e rumores prematuros", disse o prefeito da cidade, Eckart Würzner, em comunicado nas redes sociais.

"Estamos completamente chocados. Esta é uma catástrofe que escapa a tudo que é concebível na vida universitária", disse Peter Abelmann, presidente do corpo estudantil.

