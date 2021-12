Ataque aéreo de Israel atinge porto sírio de Latakia

Apoie o 247

Sputnik - Um ataque aéreo de Israel atingiu o porto de Latakia, na Síria, na manhã desta terça-feira (28). Este foi o segundo ataque desse tipo contra esta importante instalação neste mês, de acordo com a mídia estatal síria.

"O inimigo Israel realizou uma agressão aérea com vários mísseis a partir do Mediterrâneo [...] atingindo o recinto de contêineres no porto de Latakia", informou a agência SANA, citando uma fonte militar.

O ataque causou "danos materiais significativos" e provocou um incêndio, acrescentou. Perguntado sobre o ataque, um representante do Exército israelense respondeu: "Nós não comentamos relatos da mídia estrangeira". Desde o início da guerra civil na Síria em 2011, Israel tem realizado ataques regulares contra seu vizinho, principalmente visando as tropas governamentais sírias, bem como forças apoiadas pelo Irã e membros do Hezbollah. Em 7 de dezembro, Tel Aviv efetuou vários ataques contra um carregamento de armas em Latakia.

