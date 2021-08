Ataque aéreo dos EUA mata 2 líderes do Estado Islâmico no Afeganistão, diz Pentágono

Dois líderes do Estado Islâmico-Khorasan, um ramo do Daesh que atua no Afeganistão, foram mortos, e um foi ferido, na sexta-feira (27) na sequência de um ataque de drone norte-americano, segundo Washington edit

Sputnik - Dois líderes do Estado Islâmico-Khorasan, um ramo do Daesh que atua no Afeganistão, foram mortos, e um foi ferido, na sexta-feira (27) na sequência de um ataque de drone norte-americano, segundo Washington.

Um ataque de drone americano matou dois líderes do Estado Islâmico-Khorasan (EI-K), um ramo do Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) no Afeganistão, e outro foi ferido, comunicou no sábado (28) William Taylor, major-general dos EUA.

"Posso confirmar, à medida que novas informações chegam, que dois alvos altamente colocados do Daesh foram mortos, um foi ferido. Desconhecemos ter havido baixas civis", disse ele em um briefing do Pentágono.

PUBLICIDADE

A eliminação se seguiu ao atentado suicida de quinta-feira (26), que matou dezenas de pessoas, incluindo 13 militares dos EUA no aeroporto de Cabul, disse Taylor.

Na sexta-feira (27) Bill Urban, porta-voz do Comando Central (CENTCOM, na sigla em inglês) dos EUA, declarou que um membro do EI-K foi morto após um ataque aéreo dos EUA no leste do Afeganistão, no mesmo dia.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE