Ataque aéreo israelense mata dois civis em Damasco

247 - Um ataque aéreo israelense atingiu um prédio residencial no distrito de Kafr Sousa, na capital da Síria, Damasco, nesta quarta-feira (21), matando duas pessoas, disseram a mídia estatal síria e uma fonte de segurança, citados pela Reuters.

Uma fonte militar citada pela TV estatal síria afirmou que o ataque, por volta das 9h40 no horário local, feriu várias outras pessoas, identificando os mortos como civis.

Imagens publicadas pela mídia estatal síria mostraram o lado carbonizado de um prédio de vários andares. A fonte de segurança disse que o "ataque não atingiu seus objetivos".

O bairro abriga prédios residenciais, escolas e centros culturais iranianos, e fica próximo a um grande complexo fortemente vigiado, usado por agências de segurança.

Testemunhas ouviram várias explosões consecutivas. As explosões assustaram crianças em uma escola próxima e ambulâncias correram para a área, disseram as testemunhas à Reuters.

Os ataques israelenses se intensificaram de acordo com o aumento das tensões regionais desde a mais recente escalada do conflito entre Israel e Palestina, com mais de meia dúzia de oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, apoiadora do Hamas, mortos em supostos ataques israelenses na Síria desde dezembro.

