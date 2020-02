Ataque aéreo israelense perto de Damasco colocou em risco um voo civil com 172 passageiros a bordo

247 - Com 172 passageiros a bordo, um avião comercial evitou durante o pouso o fogo dos sistemas de defesa aérea da Síria, que foram ativados em resposta a um ataque de míssil israelense perto de Damasco, informa o Ministério da Defesa da Rússia.

Segundo o general Igor Konashénkov, a aeronave teve que desviar-se para a base russa de Khmeimim, depois que quatro caças F-16 da Força Aérea Israelense, às duas horas desta quinta-feira (6) lançaram oito mísseis ar-terra contra o subúrbio de Damasco, sem violar o espaço aéreo da Síria, informa Russia Today.

O Airbus-320 pousou com sucesso em um aeródromo da base e foi salvo do perigo "graças ao rápido desempenho dos controladores de vôo no aeroporto de Damasco e à operação eficiente do sistema automatizado de controle de tráfego aéreo".

O representante do Ministério da Defesa da Rússia explicou que a aeronave estava voando entre Teerã e Damasco.

Ele lamentou que "essas operações dos estrategistas israelenses" desprezem e ponham em risco "as vidas de centenas de civis inocentes".