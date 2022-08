Ataque aéreo turco em Aleppo deixa ao menos 3 soldados sírios mortos e outros 6 feridos

Apoie o 247

Sputnik - Pelo menos três soldados das Forças Armadas da Síria morreram e outros seis ficaram feridos como resultado de um ataque aéreo da Turquia nesta terça-feira (16), na província síria de Aleppo, informou o Ministério da Defesa da país árabe.

A aviação militar turca "bombardeou algumas instalações militares nas proximidades de Aleppo, deixando três soldados mortos e outros seis feridos", disse o ministério em comunicado.

No último domingo (14), a Síria foi atacada com mísseis da Força Aérea Israelense. A agência de notícias SANA informou que as defesas aéreas do país tentaram responder à hostilidade, mas não evitaram a morte de três soldados, segundo o Ministério da Defesa da Síria. Outros três ficaram feridos na agressão israelense.

O ataque ocorreu na cidade de Tartus, uma importante região portuária síria localizada no oeste do país, na costa leste do Mediterrâneo, a 250 quilômetros ao norte da capital, Damasco.

Em junho, o enviado presidencial da Rússia para a Síria, Aleksandr Lavrentyev, afirmou que uma eventual operação militar turca no norte da Síria poderia criar novas ameaças à segurança da Turquia.

Segundo o diplomata, a "operação em si não resolveria problemas e criaria novas ameaças à segurança da Turquia, porque tanto o Partido dos Trabalhadores do Curdistão [PKK, na sigla em curdo] quanto as Forças Democráticas da Síria [FDS] não desaparecerão".

Lavrentyev enfatizou ainda que a possível missão também faria aumentar os sentimentos separatistas entre os curdos, que podem tentar estabelecer o seu próprio Estado.

Do seu ponto de vista, tal cenário não está de acordo com os interesses de Turquia, Síria, Iraque e Irã.

Tanques israelenses cruzaram a linha de demarcação com a Síria nas Colinas de Golã, diz Defesa russa

O Ministério da Defesa da Rússia denunciou nesta terça-feira (16) que tanques de Israel cruzaram a linha de demarcação com a Síria das Colinas de Golã em um ato de provocação ao país vizinho.

O capitão Yevgeny Gerasimov, vice-chefe do Centro russo de Reconciliação na Síria, afirmou que o tanque israelense cruzou a fronteira e ameaçou os postos da Síria na região.

"De acordo com o lado sírio, às 13h do dia 15 de agosto, o tanque das Forças de Defesa de Israel saiu do lado do Monte Tall al-Faras na direção do assentamento de Es-Sabah, depois na direção do assentamento de Ain Aysah, onde parou por 10 minutos, apontando desafiadoramente a arma para as posições do Exército Árabe Sírio atrás da linha de demarcação 'Bravo'. Depois disso, partiu na direção oposta", disse Gerasimov.

O militar acrescentou que as Forças Armadas de Israel violaram propositalmente a linha de demarcação e apontou que "eles não têm o direito de cruzar de acordo com as obrigações de Israel de implementar a resolução do Conselho de Segurança da ONU".

O acirramento nas tensões entre Israel e Síria tem deixado a Rússia em alerta. Igor Kostyukov, chefe da Direção Principal de Inteligência do Estado-Maior da Rússia (GRU), disse nesta terça-feira (16) que os Estados Unidos estão criando um cenário que ameaça transformar a Síria em uma arena de conflito entre Israel e Irã.

Em julho, Rússia, Irã e Turquia divulgaram uma declaração conjunta repudiando os ataques israelenses e destacando que a crise na Síria só pode ser resolvida por meios políticos e diplomáticos.

A Síria nunca reconheceu a existência legal do Estado de Israel, e os países estão em desacordo desde sua fundação, em 1948. Durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel ocupou as Colinas de Golã, até então território sírio.

Em fevereiro de 2022, a Rússia declarou durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU que não reconhece a soberania de Israel sobre as Colinas de Golã.

Jatos militares sírios e russos fazem patrulhas conjuntamente no espaço aéreo ao longo das fronteiras da Síria, inclusive perto das Colinas de Golã.

O último ataque aéreo israelense na Síria foi relatado em 7 de março, quando forças israelenses atingiram locais perto do aeroporto de Damasco e do subúrbio de Al-Assad.

