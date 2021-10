Ataque com arco e flecha na Noruega parece "ato de terrorismo", diz polícia

Apoie o 247

Por Victoria Klesty (Reuters) - Um ataque com arco e flecha no qual um dinamarquês convertido ao islã é suspeito de ter matado cinco pessoas em uma cidade da Noruega parece ter sido um "ato de terrorismo", disse a polícia nesta quinta-feira.

Investigadores identificaram o suspeito como Espen Andersen Braathen, de 37 anos, morador do município de Kongsberg, onde o ataque ocorreu na noite de quarta-feira.

Um advogado da polícia disse à Reuters que Braathen admitiu ter assassinado as vítimas. Seu advogado confirmou somente que Braathen está cooperando com a polícia e dando um depoimento detalhado.

A polícia estava preocupada com sinais de radicalização do suspeito antes do ataque, realizado com arco e flecha e outras armas, disse uma autoridade policial graduada.

Bandeiras foram hasteadas a meio-mastro em toda Kongsberg após a morte de quatro mulheres e um homem, todos de idades entre 50 e 70 anos. Três outras pessoas, incluindo um policial de folga, ficaram feridas.

Markus Kultima, morador de 23 anos de Kongsberg que trabalha em uma cervejaria, testemunhou parte do ataque.

"Vi um homem vir andando com uma flecha enfiada nas costas", disse Kultima à Reuters, acrescentando que era o policial de folga, que o orientou a ir para casa.

Braathen está sob custódia e se acredita que agiu sozinho, disse a polícia. Na sexta-feira, um tribunal decidirá quanto tempo a polícia pode mantê-lo sob custódia.

