Ataque com drone a comboio da imprensa deixa 1 morto e dois feridos na Ucrânia

Sputnik - O veículo que transportava uma equipe da Reuters foi alvo de ataque nesta sexta-feira (3) na cidade de Severodonetsk, em Donbass.

De acordo com um correspondente da RT, Igor Zhdanov, que estava em outro carro do comboio, o motorista do veículo atingido morreu, enquanto dois correspondentes da Reuters ficaram feridos.

O ataque foi supostamente realizado pelos militares ucranianos mediante a utilização de um drone.

"Foi um ataque preciso: esperaram que chegássemos a uma estrada que já havia sido bombardeada, e então começaram o ataque, que ajustaram com um drone", escreveu Igor Zhdanov.

