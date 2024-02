Ataque com faca deixa três pessoas feridas em Paris

Apoie o 247

Reuters - Um ataque com faca ocorrido no sábado de manhã na estação ferroviária Gare de Lyon, em Paris, deixou três pessoas feridas, informou a polícia. Eles disseram ter detido o suspeito do ataque.

Duas vítimas tiveram ferimentos leves, enquanto a terceira ficou mais gravemente ferida, mas não estava em situação de risco de morte, acrescentou a polícia. O motivo do suposto agressor não está claro.

A França tem sido alvo de uma série de ataques militantes islâmicos ao longo da última década, mas também de ocasionais agressões por parte de pessoas com distúrbios mentais.

O jornal Le Figaro afirmou que o agressor na Gare de Lyon, na manhã de sábado, era originário do Mali e portava uma carteira de motorista italiana, citando uma fonte anônima da polícia. Não foi possível confirmar imediatamente essa informação.

