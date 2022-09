Apoie o 247

TASS - Um ataque de míssil atingiu um hotel em Kherson, uma cidade portuária no território sul da Ucrânia, causando baixas, informou um correspondente da TASS no domingo.

Os militares ucranianos atacaram o hotel Kherson às 5h30, disparando um foguete do sistema de lançamento múltiplo HIMARS, de acordo com as informações fornecidas por um correspondente. Duas pessoas morreram, segundo estimativas preliminares.

O deputado do Verkhovna Rada (parlamento) do quinto e sexto chamado Alexey Zhuravko foi morto em um ataque com mísseis pelos militares ucranianos em um hotel no centro de Kherson, Kirill Stremousov, vice-chefe da administração militar-civil da região de Kherson, disse TAS no domingo.

"Sim, Zhuravko morreu, infelizmente. Conversamos com ele ontem", disse.

"Ele estava no hotel, o ataque foi direcionado a ele. Novamente, não há instalações militares lá", acrescentou Stremousov.

A administração da região de Kherson chamou o ataque com mísseis no hotel de um ato terrorista planejado.

