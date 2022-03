Ataque com míssil de fragmentação dos nacionalistas ucranianos visava morte de civis, diz MD russo

Apoie o 247

247, com Sputnik Brasil - O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o ataque de nacionalistas ucranianos com um míssil Tochka-U, portador de cassete de fragmentação, no centro de Donetsk, tinha objetivo de matar um grande número de civis.

O MD russo afirmou que a utilização de armas como essas em cidades, onde não há qualquer posição de fogo das Forças Armadas, tendo como alvo a população civil, é uma conduta militar criminosa.

Munição dos cassetes de fragmentação dos mísseis táticos Tochka-U indica que o objetivo dos nacionalistas na cidade era matar o maior número possível de civis.

Chamamos a atenção para o fato de que a decisão para a utilização destes tipos de armas é dada, ao mínimo, pelo comandante do agrupamento militar da Ucrânia, e depois, confirmada pelo chefe das Forças Armadas ucranianas em Kiev.

O MD russo informou que 20 civis morreram em decorrência do ataque ucraniano com míssil Tochka-U no centro de Donetsk, enquanto outras 28 ficaram feridas.

