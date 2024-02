Ataque de Israel a abrigo dos Médicos Sem Fronteiras em Gaza mata duas pessoas

Apoie o 247

(Sputnik) - Pelo menos duas pessoas foram mortas e seis outras feridas em um ataque israelense a um abrigo em Gaza que hospedava funcionários de Médicos Sem Fronteiras (Médecins Sans Frontières, MSF) e suas famílias, disse a organização nesta quarta-feira (21).

"Esta noite, forças israelenses conduziram uma operação em Al Mawasi, Khan Younis, #Gaza, onde um abrigo que hospedava funcionários da MSF e suas famílias foi bombardeado... Enquanto detalhes ainda estão surgindo, equipes de ambulância agora chegaram ao local, onde pelo menos dois familiares de nossos colegas foram mortos e seis pessoas feridas. Estamos horrorizados com o que aconteceu", escreveu a organização no X.

Em janeiro, a MSF disse que seu abrigo em Khan Yunis, que abrigava mais de 100 funcionários e suas famílias, foi atingido por um ataque aéreo, ferindo quatro pessoas.

Em 7 de outubro de 2023, o movimento palestino Hamas lançou um ataque massivo de foguetes contra Israel a partir da Faixa de Gaza e violou a fronteira, matando 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 240 outras, segundo Tel Aviv. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Pelo menos 29.000 pessoas foram mortas até agora na Faixa de Gaza, disseram as autoridades locais.

Em 24 de novembro, o Catar mediou um acordo entre Israel e o Hamas sobre um cessar-fogo temporário e a troca de alguns dos prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro. Acredita-se que mais de 100 reféns ainda estejam sendo mantidos pelo Hamas em Gaza.

