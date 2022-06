Ataque de Israel contra Aeroporto de Damasco gera onda de condenações internacionais

Apoie o 247

247 - Pouco após o amanhecer em 10 de junho, Israel bombardeou o Aeroporto Internacional de Damasco, na Síria, destruindo as duas pistas operacionais. Os sírios acordaram para descobrir que seus voos foram desviados ou cancelados, adicionando mais pressão à indústria de aviação do país, fortemente atingida pela guerra.

Autoridades sírias estimam que os trabalhos de reparo devem ser concluídos no dia 20 de junho. O ministro dos Transportes da Síria, Zuhair Khuzaim, disse: "as oficinas estão trabalhando 24 horas por dia para restaurar o serviço do Aeroporto Internacional de Damasco o mais rápido possível, e será colocado novamente em serviço nos próximos dias".

Israel diz que ataques às instalações civis são necessários para conter o Irã. As forças militares sionistas atuam na Síria desde o início da guerra civil em 2011.

O ataque foi amplamente criticado pelos aliados da Síria. Não houve reação oficial de Israel.



O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Bogdanov, convocou na quarta-feira, 15, o embaixador de Israel, Alexander Ben Zvi, para repreender o recente ataque aéreo.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse: "a Rússia condena veementemente o ataque aéreo israelense no Aeroporto Internacional de Damasco e pede ao lado israelense que pare com essa prática cruel".



Ela acrescentou: "tais ações irresponsáveis ​​criam sérios riscos para o tráfego aéreo internacional e colocam a vida de pessoas inocentes em perigo real".



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, disse que "os ataques de Israel à infraestrutura da Síria não apenas violam a soberania e a integridade territorial do país, mas também violam as leis internacionais e os princípios humanitários".

O alto funcionário do Hamas, Khalil al-Hayya, condenou o ataque e disse que "a ocupação israelense continua a atacar a Síria porque é incapaz de subjugar o país". (Com informações do Middle East Eye).

