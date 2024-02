Ataque de Israel em Rafah deixa 9 mortos e 30 feridos

Apoie o 247

Agência Sputnik - Nove pessoas foram mortas e outras 30 ficaram feridas como resultado de um ataque aéreo israelense a um prédio residencial na cidade de Rafah, informou o chefe do Hospital Al-Kuwait em Rafah à Sputnik na segunda-feira.

"No momento, o hospital recebeu os corpos de 9 mortos e 30 feridos como resultado do ataque aéreo israelense", disse o chefe do hospital, acrescentando que Israel havia atacado um prédio de apartamentos em Rafah sem aviso prévio.

A maioria das vítimas são mulheres e crianças, e a equipe médica não consegue fornecer assistência a tal número, disse o representante. Os feridos serão enviados ao Hospital Europeu no leste de Khan Yunis.

