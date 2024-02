Ataque de Israel mata vários civis na Síria

Apoie o 247

247 - Vários civis foram mortos e alguns feridos em um ataque com mísseis israelenses na província de Homs, disse o Ministério da Defesa Sírio nesta quarta-feira (7).

Mais cedo no mesmo dia, a emissora estatal síria Al Akhbar relatou que os equipamentos de defesa aérea da Síria estavam repelindo um ataque com mísseis israelenses na província de Homs.

"Hoje, aproximadamente às 00:30 [21:30 GMT na terça-feira], o inimigo israelense lançou uma agressão aérea a partir de uma direção ao norte de Trípoli [no Líbano], atingindo uma série de posições na cidade de Homs e na província [de Homs]. Nossas defesas aéreas responderam aos mísseis do inimigo e abateram alguns deles. Como resultado da agressão, vários civis foram mortos e feridos, e propriedades públicas e privadas foram danificadas", disse o Ministério da Defesa Sírio em um comunicado.

Posteriormente, a agência Sputnik informou, citando fontes médicas, que nove pessoas morreram e 13 ficaram feridas no ataque.

Na semana passada, Israel lançou vários ataques no sul de Damasco, que foram repelidos pelas defesas aéreas sírias e não causaram vítimas.

