Ataque de Israel no centro de Gaza mata 40 e fere mais de 100 pessoas

(Sputnik) - A força aérea israelense atacou a faixa central de Gaza, deixando 40 pessoas mortas e mais de 100 feridas, disse o gabinete de imprensa das autoridades do enclave palestino na noite de quinta-feira (23).

"O exército de ocupação israelense realizou um massacre horrível no centro de Gaza, onde caças bombardearam quatro casas civis, matando 40 pessoas e ferindo mais de 100 como resultado", afirmou o gabinete em um comunicado.

O governo de Gaza apela à comunidade internacional para que pare imediatamente a guerra que o exército israelense está "travando contra civis, crianças e mulheres", diz comunicado.

